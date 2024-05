Näkökulma: Hippoksen lääkeaine- ja dopingsäännöt täysremonttiin

Eläinten lääkitsemisestä annetun lain mukaan eläinten omistajan tai haltijan on noudatettava tuotantoeläimelle (hevonen on tuotantoeläin) annettavalle lääkkeelle määrättyjä varoaikoja. Tässä varoajalla tarkoitetaan lääkelain tai myyntilupa-asetuksen nojalla määrättyä varoaikaa. Tämän lisäksi todetaan, että eläinlääkärin on määrättävä antamalleen taikka annettavaksi määräämälleen lääkevalmisteelle pidempi varoaika kuin sille on lääkelain tai myyntilupa-asetuksen perusteella määrätty, jos on todennäköistä, että lääkevalmisteen antamisesta aiheutuu jäämiä tavanomaista pidemmäksi aikaa.

Näin ollen pidemmän varoajan harkitseminen kuuluu eläinlääkärin vastuulle, ei vastuuvalmentajalle eikä myöskään Hippokselle. Sen ohjeellisilla varoajoilla ei ole asiassa merkitystä eikä nollatoleranssia tosiaankaan ole. Valmentajan vastuu loppuu siihen, kun lääkkeelle määrätty tai eläinlääkärin määräämä pidempi varoaika päättyy.