Näkökulma: Kuninkuusravien järjestämisen kriteerit julkisiksi

Yleisölle on tarjolla nykyaikaiset ja monipuoliset palvelut jokaisena ravipäivänä. Radanhoitokalusto ja äänentoisto ovat uusinta tekniikkaa, kuten muukin kalusto. Tapahtumissa voidaan käyttää osaavaa markkinointia ja viestintää, joka on toiminnassa ympäri vuoden. Järjestämisorganisaatiossa on osaamista ja kokemusta niin kotimaisista kuin kansainvälisistäkin suurtapahtumista. Meillä on kaikki valmiina, eikä Kuninkuusravien järjestämiseen tarvita Hippoksen tai muiden tahojen investointitukia, joten ne säästyvät seuraaville järjestämistahoille.