Pääkirjoitus: Ikärajoja väljemmiksi

Viikko sitten haastattelimme pääradan lähtöautonkuljettajaa Ilkka Salosta, joka lopetti lähes 40-vuotisen toimihenkilön uransa Vermon sääntöjen mukaan 68-vuotiaana. Tänään kerromme joensuulaisesta ratamestarilegendasta Seppo Tikasta, jolla vuodet tulivat Hippoksen sääntöjen mukaan täyteen 73-vuotiaana anomuksesta myönnettyjen jatkovuosien jälkeen. Kummallakin herralla olisi vielä kosolti annettavaa lajille sekä tekijöinä että mittavan kokemuksen tuoman osaamisen siirtäjinä nuoremmille. Sitä he toki ovat jo ansiokkaasti tehneetkin.

Ikärajoissa on vaihtelua. Ravikilpailussa voi ajaa hevosta paljon pidempään kuin lähtöautoa tai ratamestarin traktoria. Ravihevosen ajo-oikeutta voidaan jatkaa 70 ikävuodesta alkaen vuodeksi kerrallaan. Suomen Ratsastajainliiton säännöissä toimihenkilönä toimimiselle ei ole yläikärajaa. Edellytyksenä on, että lisenssitoimihenkilöiden on käytävä lajisäännöissä tai koulutusjärjestelmässä määrätyt lisenssikoulutukset, jotta lisenssi pysyy voimassa.

Yleinen suuntaus yhteiskunnassa on, että ikärajoja nostetaan, kun kansan terveys paranee ja elinajanodote kasvaa. Suomalaisten työuria halutaan pidentää myös siksi, että lisäätyvistä elinvuosista halutaan kaapata yhä isompi osa työntekoon. Asialla on taloudellista merkitystä huoltosuhteen vuoksi.