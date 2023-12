Short In Cashin kilpaura ohi, siirtyy siitokseen Suomeen

Short In Cash kilpaili urallaan 46 kertaa ja ansaitsi 2,4 miljoonaa kruunua. Pariisin talvimeetingissä Short In Cash kilpaili kolmena talvena. Se mm. voitti kahdesti (Prix de Vic sur Cere, Prix d’ Evrecy) ja oli toinen Groupe II lähdössä (Prix Doynel de Saint-Quentin). Ruotsissa Short In Cash voitti mm. V75-lähtöjä ja Axevallan maratonin. Ori osallistui myös Kymi Grand Prix’hin ja Åby Stora Prisiin.

Short In Cashia valmennettiin syksyn ajan Björn Goopin tallilla, mutta vanha hankosidevamma alkoi joulukuussa vaivata uudelleen.

”Kilpailemisen sijasta ori päätettiin siirtää uusiin tehtäviin siitosorina rikastuttamaan suomalaista tarjontaa”, Stall Nikkasen tiedotteessa kerrotaan.

Short In Cashin isä Ready Cash ei esittelyjä kaipaa. Myös emä Shorthanded Sally (Lindy Lane) kaikki kolme varsaa ovat voittaneet.

Paavilaisen talliin Short in Cash siirtyy pian vuoden vaihteen jälkeen. Se kantakirjataan oripäivillä helmikuussa.