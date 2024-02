Teivon ravikoulu saa tukea, jonka turvin se tarjoaa ilmaisen harrastuksen lapsille: "Olen kehottanut kaikkia ravikouluja hakemaan tähän mukaan"

“Meillä on perustoimintojen lisäksi monipuolisesti myös muuta tarjontaa, kuten hieronta- ja kengityskurssi. Teemapäiviä on tulossa, esimerkiksi arjen hevosmiestaidot. Koitetaan tehdä erilaisilla teemoilla kursseja ja tunteja myös niille, joilla on jo kokemusta hevosten kanssa,” Kauppi avaa suunnitelmia. “Ideoimme yhdessä koko porukan kesken uusia juttuja. Syksyllä tehtiin myös iso asiakaskysely, josta nousi uusia teemoja esille. Yritetään olla sellaisia, että uskalletaan koittaa erilaisia juttuja. Vain taivas on rajana ja kuunnellaan asiakkaiden toiveita."