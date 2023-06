Honkarinteen Tinttara jälleen paras - Euforia lähtee Norjaan

Karin Kannu Kundeille -kilpailusarja on alkanut. Kyseessä on ohjastajakilpailu, jonka tarkoituksena on kannustaa poikia poniraviurheilun parissa. Kilpailuun voivat osallistua Suomen Poniraviyhdistys ry:n jäsenet. Pisteitä kilpailusarjassa kerätään 31.8. saakka sijoitusten perusteella. Pisteitä lasketaan kaikista ajetuista ponilähdöistä kaikilla poneilla. Ohjastajakilpailun voi voittaa vain sellainen ohjastaja, joka ei ole aikeisemmin voittanut kyseistä kilpailua. Viime vuonna isoimman pistesaaliin keräsi Tommi Herttua.