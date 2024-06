Nuorisoedustaja vetosi ravikoulujen puolesta – "Et pysty siirtymään hevosiin, jos sulla ei ole itsellä mahdollisuutta laittaa omaa hevosta"

”Ne, mitkä mahdollistaa harrastusta, on esimerkiksi ravikoulut, joita on Teivossa ja Vermossa. Ihannetilanne olisi sellainen, että niitä olisi ihan ympäri Suomen, useilla muillakin maakuntaradoilla. Ne vetää puoleensa hyvin paljon harrastajia, about 60–120 käy viikoittain ravikouluissa, niin nuoria kuin myös aikuisia. Teivossa ja Vermossa puolet ellei kolme neljäsosaa korttikurssilaisista on ravikoulussa käyviä.”