Oulussa ratkotaan lauantaina Pony Expressin voittaja

Vermossa ravattiin Derby-ravien yhteydessä perinteinen Hevosurheilun KipinäCup, jossa kahdeksan A-ponia tavoitteli maalilinjaa ensimmäisenä. 60 metrin takamatkalta liikkeelle lähti Annagaard Rhodos, ohjaksissaan valmentaja Jenna Peltola. Valjakko otti keulaa koko matkan reippaasti kiinni ja viimeistä kertaa takasuoralla oltaessa se laittoi isomman vaihteen silmään ja lähti tavoittamaan johtoponia. Maalisuoralla nähtii tasainen kamppailu, jossa Annagaard Rhodos puristi ensimmäiseksi.

”En odottanut voittoa, sillä vesisadekeli ei oikein sovi sille silmähaasteiden vuoksi. Verkko on kuitenkin auttanut siinä”, Peltola kertoi. ”Poni tulee hyvin loppuun saakka ja viimeisellä 100 metrillä tunsin, että se menee ohi.” Peltola ajaa viimeistä vuotta A-poneilla ja Ronina tunnetun ponin menestys saa hänet kiitolliseksi: ”On ollut tosi hienoa.”

Lauantaina puolestaan selviää Oulussa Pony Expressin voittaja. Yhdeksän A-kategorian ponia kokoontuu volttauspaikalla, ensimmäiset lähtevät matkaan 1620 metrin paalulta ja viimeinen takamatka on 160 metrin päässä. Mukana on useampi poni, jolle voitto on mahdollinen. Hilarius Histamiinilla on useampi voitto takana, Mäntylahen Maileri on myös tehnyt tasaista työtä. Paalulta lähtevä Cheri Darling tulee myös lähtöön voitto alla.

Maarianhaminassa on lauantaina poniravit, jossa nähdään mukana myös suomalaisväriä.