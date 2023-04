Nuoret sankarit: Ruotsalaiset valloittivat Seinäjoen

Ponikuninkuusravit järjestetään tänä vuonna 19.–20.8. Turun Metsämäessä. ”Ajatuksena on järjestää koko perheen tapahtumaviikonloppu teemalla Ponikuninkuusravit ja minimaaseutu 2023”, toimitusjohtaja Eeva Karvonen kertoo. ”Konsepti on selvillä, se on ollut alkuvuoden työn alla. Materiaaleja ja nettisivuja tehdään lähiviikkoina. Haluamme tuoda tuulahduksen maaseutua kaupunkilaisille.”