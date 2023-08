Poneilla kokeillaan erikoisaikatasoitusta – "Nuoren on mukavampi kilpailla, kun uudella sarjamäärityksellä on parempi mahdollisuus onnistua"

Uuden sarjamäärityksen avulla toivotaan, että aloittelevat harrastajat saisivat onnistumisia ja lisää intoa ponien kanssa, mutta se palvelee myös kokeneempia harrastajia. ”Joskus poni on juossut kovan ennätyksen, muttei ole päässyt tasolleen aikoihin. Nuoren on mukavampi kilpailla, kun uudella sarjamäärityksellä on parempi mahdollisuus onnistua.”