Hevosurheilun Euro Toto4-ideavihje Kaustinen: Hankkii alussa merkittävän edun

Tammadivisioonakarsinta on kovin tasaisesti pelattu lähtö. Ville Koiviston naruttelema Vipaliinu kiinnostaa varmaksi asti. Todella nopea tamma sai takamatkalta juoksuradan, josta se ampaisee rivakasti liikkeelle ja painunee keulaan. Se pystyy vastailemaan siitä normaalin parhaaksi. Vipaliinulla on toki laukkariski, joka on painanut sen peliosuuden houkuttelevalle tasolle.

Rivin pankki Mandela Zon varmistetaan tukevasti. Kurjan lähtöpaikan (12) saanut voittokone on toki tottunut haalarihommiin, mutta joku edullisemman juoksun saanut voi jäädä lopussa ohittamatta.

