Hevosurheilu Toto65-ideavihje Joensuu: Paalulta finaalin ykkönen

Olli Timosen ohjastama ja valmentama Some voitti syyskuun lopussa ajetun Lato-liigan karsinnan vakuuttavasti keulasta 26,0-lopetuksella. Finaalissakin viisivuotiaan tamman tie on avoin keulapaikalle, mistä sillä on hyvä sauma vetää lähtöä aina maaliin saakka. Tehtävää vielä avittaa finaalin alkuperäisen suosikin Vikun Arvon poisjäänti. Nyt Some on peliprosenteissa kakkossuosikki Villan Hurmurin jälkeen, johon se vielä saa alussa 20 metriä etumatkaa.

Avauskohteessa tauolta palaava suursuosikki Tervahaudan Lieska varmistetaan muutaman merkin voimin.

Ideavihjeen toisena varmana toimii kierroksen pankki He’s A Keeper.

Neljännessä kohteessa on odotettavissa ärhäkkä kiihdytys. Lähtö on myös lukuisten poisjääntien myötä muuttunut avoimemmaksi kuin se oli alkuun. Kupongille otetaan lähdön kaikki hevoset.

Lämminveristen Lato-liigan finaalissa uskotaan voittajan osuvan suosikkiviisikkoon.

