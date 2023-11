Hevosurheilu Toto65-ideavihje Vermo: Tasaiseen tammalähtöön varma

Christa Packalénin valmentama Global Bring It On voitti kesäkuussa jopa Toto75-tasolla, mutta viimeisissä starteissaan tamma ei ole enää onnistunut ykkössijojen arvoisesti. Kuusivuotiaan vireessä ei kuitenkaan ole mitään vikaa, sillä juoksunkulut ja lähtöpaikat ovat olleet sitä vastaan. Global Bring It On ei ole alussa lähtönsä nopein, mutta ykkösradalta juoksun pitäisi onnistua kärjen tuntumassa ja kirivoimallaan hevonen pystyy kukistamaan kilpasiskonsa. Vielä keskiviikkoiltapäivällä lähdön suosikkina toimii numerolla viisi starttaava Reality Hill. Se on lähdön todennäköisin keulanimi, mutta täytyy muistaa hevosen saaneen vielä hiljattain volttilähdöissä 20 metriä etumatkaa Global Bring It Oniin nähden. Nyt ryhmäajossa hevoset starttaavat samalta viivalta.

Ideasysteemissä varmistetaan toisessa kohteessa starttaava suursuosikki Papa Rock, jonka pelikannatus on kivunnut hurjiin (69 %) lukemiin. Pekka Korven tallista viime torstaina debytoinut Captain Kronos voi parantaa taukonsa jälkeen startti kropassaan. Myös Stunning Spark on esittänyt vahvaa nousuvirettä taukonsa jälkeen.

Neljännen kohteen pitäisi olla suosikkikaksikon heiniä, vaikka takarivistä starttaava Too Fit For You hyvässä kunnossa kilpaileekin. Jeppas Winston varmistetaan Kuuma Cup -finaalissa muutamalla merkillä, kuten myös päätöskohteen suosikki Informed Am.

