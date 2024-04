Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Vappuäijä oikeana päivänä

Vappuäijä palasi viimeksi pitkältä tauolta radoille, ja Antti Ojanperä epäili sen olevan viimeistelyiden perusteella vielä tukkoinen. Hevosella on ollut sen verran vastoinkäymisiä urallaan, että idea onkin saada Vappuäijä vetristymään starttien myötä. Vappuäijä oli heti hyvä, vaikka 21,1-vauhtia kirinyt Evartti ja keulasta kakkoseksi pitänyt Uhmapeli jäivätkin edelle. Nyt hevoselta on lupa odottaa astetta terävämpää suoritusta, joten ykkössija melko sopivassa tehtävässä on lähellä.

Pitkän voltin hevosista pelaamaton Castle In The Sky pystyisi rauhallisena ja parhaimmillaan ollessaan menestymään. Kun ilta tarjoaa rajallisesti vähän pelattuja hakuja, niin napataan se neljään merkkiin mukaan. Astetta parempi idea lähtöön on Mr Courvoisier, jonka loukkaantumishistoria ei toki ole voinut olla vaikuttamatta hevosen uraan. Sillä on kuitenkin kaikki saumat lähiaikoina järjestää yllätys, sillä kevään edetessä Mr Courvoisier notkistuu, ja samalla myös balanssia päästään keventämään.

Päätöskohteen vähän pelatuista merkeistä Anita Sensation ja Forever My Queen ovat molemmat nopeita tammoja, joista jompikumpi saa todennäköisesti nappireissun. Ei kaksikko kovin todennäköisesti ottele voitosta, mutta kumpikin vähän pelattuna kannattaa mahduttaa useampaan merkkiin lapulle.

Tästä Toto-kupongille