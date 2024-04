Hevosurheilun Iso Toto5 -ideavihje Kaustinen: Uuteen finaaliin

Viimeksi Seinäjoen 75-finaalissa juoksu meni liian vaikeaksi, ja tulos jäi vaatimattomaksi. Panu Ahosen mukaan Northwind Magna tuli hyvävoimaisena maaliin ja olisi onnistuneemmalla juoksunkululla pystynyt vaikka voittamaan. Nyt tehtävä ei ole ainakaan vaikeampi, ja Nousijadivisioonan karsinnan tamma on voittanut aiemminkin.

Sunnuntain viimeistelyissä kaikki oli ollut normaalisti. Northwind Magna mennee myös optimibalanssilla ilman kaikkia kenkiä. Tavoite on hankkia tästä startista finaalipaikka heinäkuun alussa kotiradalla ajettaviin seuraaviin divisioonafinaaleihin.

Enemmän pelatuista Simply The Diamond on hankalalla paikalla, vaikka poisjäännit helpottavatkin tehtävää, ja tasaisesti avaavalle Iosco du Lysille ykkösrata ei ole etu.

Toinen tukipilari on rivin päättävän tammadivisioonakarsinnan suosikki Wilman Piika. Se hyötyy kengättömyydestä, ja Iikka Nurmonen selvittänee sen kahdelta takamatkaltakin iskuasemiin.

Pitkältä tauolta palaava Gareth Boko sen sijaan varmistetaan ideasysteemissä. Koelähtö oli toki positiivinen ja vastus on sopiva, mutta yli 50 prosentin peliosuus on liikaa. Ulkoradalta tuskin on luvassa yliaggressiivista ajoa, ja sisäpuolelta starttaavasta kolmikosta joku saa todennäköisesti edullisemman juoksun.

Kovassa kylmäveritasoituksessa Stallone nousee muiden yläpuolelle luokkansa ja Helkan Toivo kuntonsa puolesta. Kaksikko erottuu siksi selvästi, että luotetaan niihin, vaikka niiden yhteinen peliosuus (80 %) hieman yläkantissa onkin.

Avauskohteen ideamerkki on vauhdikas Solisee, joka pääsee matkaan ihanteelliselta kakkosradalta.

