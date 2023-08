Hevosurheilun Toto5-ideavihje Jyväskylä: Selvittää korkeammankin rimakorkeuden

Tapio Laakkosen valmentama Free From Fines spurttasi viimeksi johtavan takaa helppoon voittoon. Tänään rima nousee, mutta myös tätä vastusta vastaan 7-vuotias ruuna omaa mahdollisuuden voittoon etenkin, kun lähtöpaikka on tasaisessa lähdössä kakkosradalla erinomainen ja Jyväskylässä on open strech. Sami Vehviläinen suuntaa yhdeksän prosenttia iltapäivällä pelatun ajokkinsa kanssa keulapaikalle tai 2. sisälle.

Toinen varma on Parvelan Retu, jota ei ole mielekästä varmistaa ideavihjeessäkään. Sen peliprosentti on iltapäivällä 88, mutta niin pitää ollakin.

Avauskohde on lämminveristen kultadivarikarsinta, jonka voi seitsemästä hevosta voittaa kuka tahansa. Otetaan kaikki mukaan, kun kerran mahdollista oli. Jos haluaa vähemmällä selvitä, niin lapulle Willow Pride ja Com Milton. Myös toinen kohde on tasainen. Alle kymmenprosenttisista rastitaan mukaan Meno-Missi, Vennelmon Välkky ja Teppana. Neljännen kohteen yllätyshaut ovat Dame Lane ja Arnie’s Emilie. Marier Mill on kahdeksalla prosentillaan aliarvostettu, mutta jonkin verran lukema tullee nousemaan.

