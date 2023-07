Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kaustinen: Pikkupelimannista varmaveto

Pikkupelimanni-finaalin suosikkikaksikko Nopsa Eelis - Vale-Elli kohtasi jo karsintalähdössä. Vale-Elli oli silloin megasuosikki, mutta ikäluokan valtikkaa kaviossaan pitänyt ori oli lopussa aseeton selästään iskenyttä Nopsa Eelistä vastaan.

Vale-Elli on pelattu finaaliin yhä selväksi suosikiksi, joka on karsintakisan perusteella väärin. Nopsa Eeliksen ohjastaja Iikka Nurmonen pääsee sisäradalta päättämään lähdön keulahevosen. Oli se sitten hänen ajokkinsa tai Vale-Elli, pystyy Nopsa Eelis uusimaan karsinnan temppunsa.

Kierroksen pankki Jetstream Rapida oli viimeksi oikein vakuuttava keulavoittaja. Se on käyttökelpoinen varmavalinta kapeampiin virityksiin, mutta ideavihjeessä ruunan tappioon varaudutaan. Kärkipaikalta se tuskin häviää, mutta on mahdollista, että sisäpuolelta kovaa matkaan lähtevällä Above Groundilla halutaan ajaa mailin matkalla piikistä. Myös keskeltä rataa kiihdyttävä Too Smooth For You kykenee rajuun avaukseen ja voi sotkea pakkaa. Se vaikeuttaa Jetstream Rapidan tehtävää.

