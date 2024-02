Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Pirteää iltapäiväurheilua

Varmavalinta on kyvykkään oloinen 3-vuotias Wik’s Noe Nee Pee, joka viimeksi uransa toisessa kilpailussaan taisteli 14-lopetuksessa keulapaikalta sinnikkäästi. Se on alustavalla 16 prosentillaan jäänyt aivan liikaa Minto’s Star Onen (44 %) varjoon, joten uskotaan Veijo Heiskarin valmentama ja Iikka Nurmosen ohjastama tamma ideavihjeen varmaksi. Todennäköisin juoksupaikka on edelleen joukonvetäjänä.

Avauskohde pelataan suosikkikolmikolla. Kolmannessa kohteessa yli kymmenen prosenttia peliä keränneistä lapulta pudotetaan enemmän sijoittuja- kuin voittajatyyppi Huimanni. Päätöksen Espadrillos on kuuden prosentin kannatuksellaan aliarvostettu.

Toto-kupongille tästä linkistä