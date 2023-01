Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lappeenranta: Kokeillaan taukohevosta

Marja Haakanan tallista aloittava Trixton Jr on numeroiden valossa hyvä hevonen tähän lähtöön, vaikka lähtö ei rahallisesti sille kaikista sopivin olekaan. Joka tapauksessa debyytti uudesta tallista on mielenkiintoista nähdä. Valmentaja on ihan positiivinen kommenteissaan, ja ruunan luokan pitäisi olla ihan riittävä tällaisiin lähtöihin. Se on jäänyt aika vähälle huomiolle peleissä, joten kokeillaan sitä ideavarmana muuten aika peliköyhällä kierroksella.

