Hevosurheilun Toto5-ideavihje Mikkeli: Keskipitkä matka tuo ratkaisevan edun?

Päätöskohteena ajettava 2600 metrin kylmäveristen tasoitusajo on edelleen erittäin laadukas 5000 euron ykköspalkinnolla ajettava lähtö, vaikka yksi suosikeista, Core, jäi aamulla pois. Eniten peliä kerää upeita keulasuorituksia polkenut Kuuselan Wiltteri, mutta haastajista Siirin Veeti kiinnostaa ideavihjeessä varmaksi asti. Sekin on ollut viime kilpailuissaan loistava ja 25-ennätyksessä on vielä paljon ilmaa, ja tänään juostava 2600 metrin matka on sille etu. Alustava peliprosentti Siirin Veetillä on 13.

Avauskohteen Runaway Ninalta on tarkoitus riisua tänään ensimmäistä kertaa urallaan kenkiä pois, ja jos näin on, peliprosentti ei tule jäämään aamupäivän kahdeksan lukemiin. Toisessa kohteessa vauhdikas Rehtorin Salli on neljällä prosentillaan alipelattu. Kolmanteen otetaan mukaan eniten rastitetut William Way ja Stop The Press, ja neljäs kohde pelataan leveästi.

