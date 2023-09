Hevosurheilun Toto5-ideavihje Mikkeli: Pienirahaisin hoitaa homman

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 5

Aimo Ollikainen: Hyvältä paikalta Boogeymansinin (1) mahdollisuudet on kolmen joukkoon, jos juoksu onnistuu. Treeneissä Boogeymansin on ollut vähän terävämpi, joten toivotaan että pysyy startissa nahoissaan. Syy voi olla siinä, kun sateiden vuoksi treenit on ajettu radalla. Muuten noin yleensä radalla ajoa on vähennetty.

Lähtö 8

Christa Packalén: Viimeksi Que Talilla (3) oli hankala tehtävä takamatkalta ja teki ok suorituksen. Nyt hyvä paikka ja mieli matka. Treeneissä kaikki ok ja odotan totoon. Kokolaput ja jenkit.