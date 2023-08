Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Aliarvostettu keulavarma

Kari Lehtosen valmentama Claire di Quattro teki viimeksi Jixy-ajossa hyvän esityksen. Se matkasi 4.–3. sisällä, mistä kiri maaliin neljäntenä. It’s Raining Men ja Ilos Silmarillion ovat kovia vastustajia, mutta ne palaavat tauolta, joten nyt on Niko Jokelalla paikka ajaa starttinopealla Claire di Quattrolla keulavoitto. Alustava peliprosentti varmavalinnalla on alakanttiin yhdeksän tietämissä.

Avauskohteena ajettava avoin ryhmä on haastava, ja siihen päädytään laittamaan kaikki mukaan. Toisen kohteen ideahaut ovat noin viiden prosentin kannatuksen keränneet Erehys ja Borkeld. Neljäs kohde mennään suosikkikaksikolla Rivercapes Way – A Kind Of Magic, ja päätökseen alle kymmenprosenttisista mukaan Suomessa debytoiva Global Dazzle.

Toto-kupongille tästä linkistä