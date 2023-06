Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Rohkea taktiikalla

Rommi Rohkee on päässyt sopivaan tehtävään. Se pystyy lyömään kaikki samalta paalulta lähtevät vastustajat. Myös pitkän pakin Hissun Liisi on lyötävissä, kunhan Rommi Rohkee kulkee alusta loppuun ravia.

Veli-Erkki Paavola tuntee ajokkinsa hyvin, sillä hän on ajanut hevosen seitsemästä uran voitosta peräti viisi. Ylivieskan hienon voittostartin jälkeen viimeksi tuli laukkoja, mikä onkin ollut hevosen murheena. Uran starttien laukkaprosentti 52 on turhan suuri, mutta syksyn ja kevään starteissa oli varmistumista havaittavissa. Ruunalla on hyvä jakso, ja sitä se pyrkii illan startissa käyttämään hyväkseen.

Black Dog kohtaa jaetussa sarjassa erittäin sopivan vastuksen. Selvästi kovin haastaja Snowlake palaa tauolta, eikä Rainer Björkroth usko hevosen olevan vielä samassa iskussa kuin ennen taukoaan. Siksi on mielekästä tarttua Black Dogiin nyt, kun sen taulu valehtelee päivän vireen. Bodenissa tehtävä 5. ulkoa oli hankala, mutta hevonen kellotti kuitenkin päätöspuolikkaan 12,5-vauhtia. Janne Lukkari on kokenut kuski, ja pienessä lähdössä ulkoradan paikka ei sekään ole mahdoton este ylitettäväksi.

Tästä kupongille