Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Suurin suosikki kelpaa

Xeven Leader pääsee loistopaikalta jatkamaan menestysputkeaan. Hevosen voittosumma ja kyvyt eivät kohtaa vielä pitkään. Kaikki merkit viittaavat siihen, että lähiaikoina Xeven Leader pärjää myös Toto75-lähdöissä.

Kenaario on voittanut lähtöjä mennen tullen. Ravilla se on taas pysäyttämätön, mutta haetaan ideasysteemiin vähän potkua yhden varmistuksen kera.

Salamyhke on päivän harvoja etukäteen maistuvia suuryllättäjäehdokkaita. Sillä on ilman muuta riittävästi vauhtia, ja vauhtikestävyys on hevosella vielä parempi valtti. Toisaalta taulu kertoo kaiken oleellisen epävarmuudesta. Salamyhke meni välillä raviakin ja voitti kuudesti alku-urallaan, joten ei sen kanssa kannata vielä luovuttaa.

Tästä kupongille