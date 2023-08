Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Revanssin paikka tammalähdössä

Derbykarsintoihin valmistautuvat 4-vuotiaat ovat avainasemassa Seinäjoella. Corazon Combon tehtävä Kasvattajakruunun alkuerässä sisäradalta näyttää yksioikoiselta.

Keulavoittoa pitää odottaa myös Markku Niemisen tallin derbytoivolta Halley Wanialta, vaikka sen kausi on ollut katkonainen. Tamma jäi viimeksi 11-radalta startanneena Best Princessin maalisuoralla seitsemänneksi juostuaan valtaosan matkasta keulahevosen rinnalla. Tuolloin nappireissun jälkeen ykköseksi kirmannut Fortunewheelgarden on toinen alkuerän voittajaehdokkaista, mutta Halley Wanialla on lähtökiihdytyksessä etulyöntiasema, jonka se normaalina hyödyntää voitokkaasti.

Kylmäverilähdöissä turhan pienelle peliosuudelle ovat jääneet kolmoskohteen Fiileri, joka laukkasi Ylivieskassa johtopaikalta viimeisellä takasuoralla sekä Markku Elmeri, joka haastoi viimeksi Torniossa maalisuoralla haparoineen Söörenin. Päätöskohteen yllätyshaku on kovaa nousuvirettä esittänyt Erehys.

