Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Seiskaradalta keulavoitto

Neljännessä kohteessa monella on realistinen mahdollisuus voittoon. Kokeillaan ideavihjeessä kuitenkin rohkeasti selvitä vain yhdellä merkillä. Pystin Virkku on energinen tamma, joka olisi keulaan päästessään nykyvireessään todella vahvoilla. Toissa kerralla se sieltä voitti, ja viimeksi tamma polki aivan asiallisen suorituksen selkäjuoksulla. Kasima on suurin este Pystin Virkun keulajuoksuun, mutta uskotaan, että sen kuski Hannu Hietanen valitsee edellisen kerran viime toukokuussa kilpailleelle ruunalle selkätaktiikan.

Avauskohde on käytännössä tukossa valituilla kuudella merkillä. Toiseen kohteeseen otetaan jättisuosikki Elvis Travianin seuraksi hyvän juoksun kolmosradalta saava Above Ground. Kolmannen kohteen selkeä pelipohja Knows Mana varmistetaan takarivin kyvykkäillä 5-vuotiailla Callela Vipdealilla ja Lex Lincolnilla. Päätöskohde pelataan tukevasti.

Toto-kupongille tästä linkistä