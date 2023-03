Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Paikkakin puoltaa

Valmentajakommentteja Mobiilihepasta

Lähtö 2

Ilona Mäkinen: Kato Kato (2) on mennyt hyvin jo pitkään. Viimeksi se oli vino kurveihin, ja hyppy tuli loppumatkasta. Vaihdetaan nyt vähän varusteita. Hyvä lähtöpaikka, ja odotukset kärkipäähän.

Lähtö 4, Toto5-1

Joni-Petteri Irri: Gutsy Cobbler (3) oli kahden ylivoimaisen perästä hyvä kolmas viimeksi. On ollut pitkään hyvässä kunnossa, ja nyt päästään todennäköisesti juoksemaan lähellä kärkeä. Voittokaan ei yllätä.

Lähtö 5, Toto5-2

Joni-Petteri Irri: Olin tyytyväinen Credit To Easyn (12) Vermon starttiin. Kova avaus, ja viimeiseen kurviin väsyvän takana menetettiin ote kärkeen. Huono lähtöpaikka nyt, mutta mikäli ei ihan toivottomiin asemiin jää on saumat kärkeen. Kokolaput ensimmäistä kertaa testataan.

Lähtö 6, Toto5-3

Ilona Mäkinen: Hades (11) on antanut keulasta pari kertaa vähän periksi. Nyt saa selkäjuoksun, ja toivotaan hyviä vetoapuja mahdollisimman pitkälle.

Emma Väre: Girls With Curls (12) teki viimeksi sitkeän esityksen, vaikka juoksunkulku oli tälle hevoselle raskas. Kotona on kaikki ollut hyvin tässä välissä. Paikka on haastava, mutta toivotaan, että olisi vähän ylivauhtia matkalla.

Lähtö 8, Toto5-5, Duo-2

Tommi Ala-Nikkola: Miya Gran (7) on starttaillut säännöllisesti ja tehnyt tasaisia hyviä juoksuja, vaikka tulosrivistö näyttääkin epätasaiselta. Edelleen saman tuntuinen treeneissä. Pirteä ja terveen tuntuinen.

Lähtö 9, Troikka

Sara Hautamäki: Boheemi (10) on hyvässä kunnossa ja parantaa varmasti starttien myötä. Keulajuoksua olisi toivottu, mutta ei nyt mahdollista. Taso kovenee, ja lähdössä kovin uhka on Kotorinnan Topi, joka onnistuessaan syö takamatkan hevoset jo kovalla lähtönopeudella ja saattaa aiheuttaa juoksunkulkuun muutoksia. Odotukset 4-6 sakkiin.