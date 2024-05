Hevosurheilun Toto65-ideavihje Forssa: Lähtönumero on enne

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 3

Pia Huusari: Unna Pointille (8) startti oli viimeksi toinen tauolta ja hevonen paransi ensimmäisestä jo paljon. Otti hyvin vauhtia, mutta taas tuli lopussa hätä kavereiden välissä. Spurttasi vielä laukan jälkeenkin terävästi ensimmäisenä maaliin. Paikka hyvä, tuosta saa rauhassa lähteä liikkeelle. Jos ravaa niin pärjää.

Lähtö 5

Ilona Mäkinen: Itte Juakales (7) tuli kipeäksi viime startin jälkeen ja siksi sammui niin pahoin. Kotitreenissä nyt hyvän oloinen. Takakengät pois ja koitetaan ravilla päästä finaaliin.

Tiia Tauru: Lumi-Pete (8) hevonen teki viime starttiin ihan hyvän juoksun. Kaarteet vain hidastavat hevosen menoa. Viime startin jälkeen hevosen jalka kipeytyi, mutta nyt sen pitäisi olla kunnossa.

Lähtö 7

Christa Packalén: Centodiecin (9) talvi on sujunut hyvin ja kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan. Viime viikolla on ajettu reippaampi rata hiitti ja oli siinä ok. Paikka on hyvä tälle ja viime vuonna oli ainakin selkäjuoksulla huomattavasti parempi.

Lähtö 8

Ilona Mäkinen: Joyful Swamp (7) on hyvässä kunnossa. Lähtöpaikka ulkona ja muiden armoilla ollaan juoksunkulun suhteen. Sama varustus kuin ennenkin. Ravia mennessään pieni finaalisauma.

Lähtö 10

Pia Huusari: Volte-Face Point (6) palasi viimeksi tauolta ja matkasi hännillä sisäradalla. Ei koskaan saanut sen kummemmin tiloja ja seuraili sielä maaliin asti. Startti kropassa pitäisi mennä eteenpäin.