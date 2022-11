Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Ohipeli ja ideavarma

Illan avainhevosia on kaksi. Juliane De Veluwe jää yksin kuitille. Tamma oli Killerillä täysin mahdottoman tehtävän edessä hänniltä, eikä suoritusta voi ainakaan lähteä tuomitsemaan. Kasirata vaihtuu paremmaksi lähtöpaikaksi, jonka lisäksi täysi matka on pikamatkaa sopivampi. Edellisessä kisassa laukan jälkeen mukavasti kulkenut Juliane De Veluwe on tauluaan parempana mielenkiintoinen vinkki. Tamman maistuvuus perustuu osaltaan myös siihen, että lähdön muut pelihevoset eivät ole tuoreimmissa kisoissaan esittäneet mitään ihmeellistä.

Hertus kierteli ja kaarteli Mikkelin Toto75-lähdössä upeasti ykköseksi. Hevoselle oli edelleen ravin kanssa taiteilemista, eikä hidas lähtijä pysty todennäköisesti pitämään kovin hyvin asemiaan kiihdytyksessä. Matka on 500 metriä lyhyempi ja parhaiden osalta vastus on yhtä kova kuin viimeksi. Kannattaa huomioida, ettei Hertus ole mitenkään hyvin sisällä sarjassa, jonka lähtöpaikat perustuvat voittosummaan, mutta kisasta tuli vajaa.

Näillä ajatuksilla vain Pegasos Evo, Peachonthebeach ja Galileo Am mahtuvat kuitille. Jokaisella on potentiaalia lyödä viimeksi loistanut suosikki.

