Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Uusi taso mahdollistaa voittoputken jatkumisen

Reijo Hämäläisen omistama sekä valmentama 7-vuotias Lulun Taika on ollut viimeisissään vakuuttava. Toissa kerralla se voitti pikkuyllättäjänä 3. sisältä ja viimeksi tamma kiri suosikkina parhaaksi 3. ulkoa, mistä viimeiset 700 metriä taittuivat 27,9-kyytiä. Nopea ja ravivarma Lulun Taika ei ole tämän päivän tehtävässään moottoriltaan suosikkien Satasen Onnin tai Topevan veroinen, mutta kun Satasen Onnilla iso laukkariski ja Topevan osakkeita laskee ainakin hieman kuskinvaihdos, hyvän reissuun saava Janne Räisäsen ajokki luotetaan ideavihjeessä varmaksi. Vaikka on toki huomioitavaa, että Jaakko Honkonen ajoi Topevalla ensimmäiset kahdeksan starttia ja voitti niistä seitsemän.

Vihjeen toinen varmavalinta on monen muunkin pelaajan pelin ankkuri Second Opinion, joka johti viimeksi Iikka Nurmosen valmennuksesta debytoidessaan alusta loppuun. Vastusta riittää Xenon Leaderin ja viimeksikin vastassa olleen Interlude Fermin johdolla, mutta koko matkan johto häämöttää ykkösradalta starttaavalla Second Opinionilla tälläkin kertaa. Neljännessä kohteessa suosikkikaksikko Jakob K.Boko – Rahajamatch saavat seurakseen Worrywartin ja Leemark’s Ghostin.

