Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Ideavarma varsakisasta

Avoimessa lähdössä suosikki Jason's Camden suojataan Run For Royaltylla, joka juoksee nyt todennäköisesti keulassa, eikä ole helppo ohitettava.

Kierroksen pankki Siirin Valtsu kelpaa varmaksi oikein hyvin, varsinkin, kun sen selvästi kovin haastaja Core jäi keskiviikkoaamuna pois.

Kolmivuotispokaalissa kilpaileva Lil Runner on rivin ideavarma.

Antti Teivaisen suojatti on nostanut tasoaan nopeasti ja merkittävästi. Nyt se sai sellaisen lähtöpaikan, että Teivainen ajanee orilla aktiivisesti. Sisäpuolelta Wik's Noe Nee Pee on alussa nopein todennäköisesti, mutta se oli viimeksi mukana niin hurjassa avauksessa, että tällä kertaa tammalla ajettaneen selästä. Se selkä voi hyvin olla Lil Runner, joka on kiinnostava varmahaku tasaisesti pelatusta kohteesta.

Rivin mahdollisista pikkuyllättäjistä mainitaan Edwars Snipes, joka kilpailee nyt ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä.

Tästä toto-kupongille: