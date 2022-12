Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Jos suosikin kysymysmerkki realisoituu

Juha Utala muistuttaa ennakkojutussamme Hertuksen kohdalla kysymysmerkistä, jonka volttilähtö tuo. Jos lähteminen ei onnistu, lähtö on aika avoin. Vajaissa ja melko selväpiirteisissä kohteissa on haastavaa hakea ideavihjemäistä otetta, mutta koitetaan sitä pelaamalla Explosive Secret varmaksi. Ruuna on hyvässä kunnossa ja pitkä matka sopii. Sen voitto todennäköisesti tarvitsee Hertuksen epäonnistumisen, mutta koska se riski on olemassa, kokeillaan tällä ratkaisulla.

Avauskohteessa nostetaan suosikkikaksikon MAS Champ – Skyfall Shine seuraksi lapulle Cash Maker, jolla on kapasiteettia olla parempi kuin mitä se on viime kisoissaan näyttänyt. Toisen kohteen yllätyshaut ovat erittäin laukkaherkät Teuvo ja Veemax sekä rehtiä kisatyötä marraskuussa tehnyt Elevis. Päätöskohteen isoa suosikkia Bosse Nicea ei ole mielekästä varmistaa ideavihjeessäkään.

