Toto65-ennakko: Voittoputkessa ravaavan ruunan kohdalla yksi iso kysymysmerkki – "Ennen se ei siinä toiminut"

Volttilähtö on siis todella iso kysymysmerkki Hertuksen kohdalla. Ruuna on muutenkin luonteeltaan erikoinen. Hevonen on suomalaisessa raviurheilussa varsin hyvin tunnettujen Susanna ja Christa Packalénin omistuksessa, joista ensin mainittu valmensikin hevosta sen aloitettua kilpailemisen Suomessa viime syksynä.

Keväällä valmentajaksi vaihtunut Utala kertoo hevosen käytöksen menneen vuoden aikana oikeaan suuntaan.

”Siksi ajattelinkin, että kun on vielä sopiva lähtö, niin kokeillaan pelittäisikö se voltissa. Jos ei, niin sittenhän sieltä on tultava pois. Siinä tapauksessa katsotaan tulevaisuudessa taas autolähtöjä.”

5-vuotias Hertus on kilpaillut urallaan vasta 22 kertaa. Valmentaja kuvailee ruunan olevan ranskalaiselle hevoselle tyypilliseen tapaan hieman hitaammin kukkaan puhkeava.

”Se kehittyy koko ajan. Se pystyy vielä nousemaan sarjoissaan. Uskon, että sillä on vielä parhaat vuodet edessä. Hertus on aika isokokoinen hevonen, eikä ole siksi ollut mikään varsatähti.”