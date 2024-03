Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Startista maaliin

Lähtö 2

Emma Väre: Prickly Rose (12) oli syksyllä yhteen lähtöön kipeä, eikä sen jälkeen suorittanut tasollaan. Nyt treenannut jonkun aikaa hyvin, kovimmillaan ajettu 21/2000. Paikka on huono ja tähän lähtöön ois tärkeintä että tulee lujaa maaliin.

Lähtö 3

Emma Väre: Scorpion Comery (5) oli viimeksi outo kun himmas niin rajusti, pari päivää oll tulehdusarvot aavistuksen koholla mut sen jälkeen ollu kaikki ihan normaalisti. Viimeisteli ihan jees, normaalina ois tässä korkeella.

Lähtö 4

Christa Packalén: Kiikku's Giantille (4) jäi viimeksi voimia varastoon kun ei saanut kiritiloja. Treeneissä kaikki ok ja normaalina pystyy pärjäämään. Uskon että matka sopii. Kesäkengät alle.

Ilona Mäkinen: Eventful Swamp (7) on saanut pari starttia talvitauolta, joissa ollut vielä tukkoinen. Kotona ollut vireämpi viimeistelyssä ja nyt päästään lyhentämään hokkeja, mikä auttaa varmasti. Tämän hevosen kanssa lähdetään aina pärjäämään, hyvästä vastuksesta huolimatta.

Lähtö 5

Ilona Mäkinen: Itte Juakales (11) teki viimeski hienon juoksu kuolemasta. Nyt takarivissä, ja kovempi vastus, joten ravilla rahasija olisi hyvä saavutus. Jatkaa kunnon hokkikengässä.

Lähtö 8

Christa Packalén: Jason's Camdenin (4) viime startista jäi positiivinen fiilis ja on ollut treeneissä hyvän tuntuinen. Nämä lähdöt on kovia mutta kyllä tämä pystyy totossa olemaan. Kesäkengät, muuten ei muutoksia.

Lähtö 9

Susanna Purojärvi: Vennelmon Välkky (7) on tehnyt aivan hyviä esityksiä, vaikka on joutunut tekemään hyppäyksen 30 000 sarjoista 60 000 sarjoihin ja näissä vielä monesti 20m:stä enintään 120 000 juosseet. Teivon finaaleihin osui hyvä lähtöpaikka ja hyvän juoksun jälkeen jäi 4. sijan jälkeen vähän jossiteltavaakin. Nyt ei lähtöpaikka suosi, mutta hevonen on kunnossa ja odotan hevoselta jälleen hyvää suoritusta.