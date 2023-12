Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Takarivi vain hidaste

Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Magazine Match onnistui viimeksi Vermossa vihdoin avaamaan voittotilin myös tämän vuoden osalta. Tuon kisan jälkeen hevosta huollettiin ja nyt sillä on taas tarkoitus jatkaa starttailemista. Magazine Match on luokaltaan hyvä hevonen sarjoihinsa, eikä se yhdeksän osallistujan koitoksessa joudu oletettavasti aloittamaan kiriään liian kaukaa voittoa ajatellen.

Avauskohde selvitetään kahdella merkillä. Yosemite Sam epäonnistui viimeksi, mutta oli toissa kerralla hyvä kolmas Turussa ajetussa Voimaeläincupin finaalissa. Rosetta Frido puolestaan saa taas selkäreissun, millä on aikaisempien starttien perusteella ollut parempi. MAS Goes On jätetään ulos ideavihjeestä, sillä Kouvolan voittostartissa kärjen reipas matkavauhti avitti voittoon yltämistä.

Kierroksen suursuosikit Kyle Web ja Papa Rock varmistetaan.

