Hevosurheilun Toto75-ideavihje Helsinki: Vastavarmalla liikkeelle

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 6, Toto75-2

Christa Packalen: Let's Get It Up (5) aloitti mukavasti tauolta, ja startti vei varmasti paljon eteenpäin. Tuntuu kotona hyvältä, ja uskon, että tällä on sanansa sanottavana tässäkin lähdössä. Lähtö on kyllä tosi tasokas, ja pitää varmasti tehdä tosi kova suoritus. Jenkit perään, mistä ollut aiemmin hyötyä.