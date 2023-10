Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kouvola: Ysinumero toivottavasti valttia

Let's Get It Up teki viimeksi rankan juoksun, kun huomioi alun lisämetrit ja raikkaan matkavauhdin. Se oli selkeä vinkkiesitys, ja Mikkelin peruutetut kisat tuskin toivat vireeseen mitään muutosta. Kouvolassa otetaan uusiksi, ja moni asia puoltaa hevosen mahdollisuuksia. Edessä on hyvä lähtijä, kaverit pitävät taatusti tempoa ainakin avauspuolikkaalla, ja Let's Get It Up pystyy tekemään pitkän kirin ulkoradoilla. Toinen vaihtoehto on iskeä jo kierroksen täyttyessä parijonosta keulan rinnalle. Luotto hevosen mahdollisuuksiin on kova.

Morison sai tärkeän onnistumisen alle Forssasta maanantaina. Tehtävä oli sopiva, mutta päätöspuolikkaan 23,3-vauhtinen rymistely neljättä rataa pitkin oli lupaava. PM-lähdössä ruuna oli paras suomalainen, ja sen valtakausi voi lähteä tosissaan vauhtiin Kouvolan kierroksella. Vastus on kivikova, joten onnistua pitää ja napakka rata on se, mitä Morisonin leirissä toivotaan.

Kymenlaakso-ajo päättää hienon kierroksen. Siinä Viens Ici on selvä suosikki rajun karsintakirin jälkeen, mutta ideasysteemissä otetaan lapulle pari varmistusta.

