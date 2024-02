Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kuopio: Tasokkaat kohdelähdöt tarjoilevat haastetta

Lähtö 1

Jussi Silaste: Sihisee (4) on terve ja kunnossa. Pakkanen on haitannut treenausta jonkin verran, mutta niinhän se on kaikilla.

Kari Seilonen: Erneston (15) kunto on rautaa. Varmistunut hiukan, mutta laukka pinnassa.

Lähtö 2

Sakari Kolehmainen: Fairy Windin (5) kunto on ok.

Lähtö 3

Pinja Puustinen: Fifty Cent (9) palaa melkein parin kuukauden tauolta. Sunnuntaina ajettu hiitti jossa virkeä. Innokas ruuna, jolle lähtöpaikka tauolta palatessa ihan hyvä. Hyvällä juoksulla voi yllättää.

Lähtö 4

Isto Kuisma: Joanna Sisulle (1) jääpolannerata pieni kysymysmerkki. Tehdään varusteisiin pikku muutoksia, jos toisi rentoutta matkalle ja puristusta loppuun.

Lähtö 5

Pinja Puustinen: Justpaymybillsin (12) lähtöpaikat ovat olleet jo parin kuukauden ajan huonot, mikä myös hankaloittanut juoksunkulkuja. Tälläkin kertaa yönmusta lähtöpaikka. Viime startin jälkeen vähän hoidettu ja treeniä muutettu, kaikki vaikuttaa olevan ok. Sunnuntaina ajettu hiitti jossa normaali. Tarvitsee ylivauhtia alussa jotta tuolta paikalta pärjää, mutta jos juoksunkulku on meidän puolella ja hevonen normaali niin voi se yllättää.

Lähtö 6

Tommi Koistinen: Vilpahuksella (1) aloitellaan kausi talvitauon jälkeen. Ei suuria menestyspaineita.

Lähtö 7

Tino Lindgren: Nyt tuntuu, että Chasedin (9) palaset on loksahtamassa kohdilleen. Ajetaan selkäjuoksu ja kokeillaan lopussa. En ylläty voitosta, sillä hevosella on kapasiteettia nousta sarjoissa. Kesästä tulee mielenkiintoinen.

Lähtö 9

Jorma Tiilikainen: Downshifterille (9) tulee kurkkutuki ja alumiinikengät eteen.

Christa Packalén: Kiikku's Giantin (10) jalkoja huollettiin viime startin jälkeen. On ollut viimeisimpiin oikein hyvä ja uskon että jatkaa samassa kunnossa. Paikka ei ole ihan paras mahdollinen mutta uskon että pystyy sieltäkin tekemään hyvän suorituksen. Ei muutoksia.

Lähtö 11

Tytti Salonpää: Volsuman (9) kautta aloitellaan talvitauon jälkeen. Ei suuria menestyspaineita.