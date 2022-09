Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lappee: Kurikan ori iskee taas

Uljas Suomalainen ja Aatsi ovat molemmat kovia vastustajia, mutta Enon Vilppi pystyy nitistämään molemmat. Ensinnäkin on huomioitava, että Uljas Suomalainen oli Kouvolassa muutamaan otteeseen epätahtinen ja vino, mihin se hukkasi kirivaiheessa kovasti vauhtia. Samanlaiseen ei missään nimessä ole varaa Lappeessa, sillä Enon Vilppi on kovan kaliiberin ori.

Aatsi palasi tauolta vahvalla suorituksella saamatta kunnolla kiritilaa. Se on ilman muuta Uljas Suomalaisen tavoin vakava voitontavoittelija, mutta ainakaan tauolta hevosella ei pystynyt satsaamaan kunnolla kiihdytykseen. Juoksunkulussa on monta vaihtoehtoa, mutta se on varma, että Enon Vilpillä ajetaan rohkeasti eteenpäin. Ori on ollut erityisen hyvä jo useampaan starttiin, joten se pystyy pärjäämään tekemällä töitä.

Goodygoodytwoshoes on päivän pankeista se, jolle otetaan yksi täsmävarmistus. Bansky on hävyttömän vähän pelattu, vaikka se tietenkin tarvitsee voittaakseen muiden apua. Jos kiihdytyksessä tapahtuu jotain yllättävää, pystyy Bansky nopeudellaan iskemään loppusuoralla jopa ihan voittotaistoon saakka.

Global Whitdrawl on toki riittävästi pelattu, mutta sen tappiolle on vaikeampi keksiä perusteluja. Koko matkan johto on hyvin todennäköinen tapahtuma.

