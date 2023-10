Hevosurheilun Toto75-ideavihje Mikkeli: Jackpot kiinni keulavarmoilla

Like A Dynamite pilasi laukkaan Jokimaalla. Elma Kukkonen kommentoi, että hypyn voi ottaa täysin omaan piikkiin, sillä hevosella aina ennenkin ollut fläppikenkä ei vain pitänyt sadekelillä. Sitä ei uskallettu vaihtaa, vaikka jälkikäteen olisi tietenkin pitänyt. Edellisessä kisassa Joensuussa tamma purjehti 13,8-vauhtisella kirilenkillään johtavan rinnalta ykköseksi.

Auton takaa laukkariski ei muutenkaan ole merkittävä, ja pienellä voittosummalla odotetusti loistopaikan saanut tamma on mielenkiintoinen ideavarma. Kahdesti hurjan juoksun tehnyt Staro Quincy on monen kuuma tärppi, mutta Like A Dynamite pystyy sen kärkipaikalta lyömään.

Thai Profit on voittanut lähtönsä helpoimmissa tehtävissä. Sille kävi kuitenkin kultadivisioonassa tuuri rata-arvonnassa, sillä toisten takaa nahkeammin suorittava American Hero ja ulommas joutunut Yolo Savoy ovat helisemässä, mikäli Thai Profit pystyy omalle hyvälle tasolleen keulapaikalta. Sen suoritukselle pitää jättää pieni kysymysmerkki, jos koko matka mennään isoa kovaa. Uskotaan kuitenkin hevosen venyvän kärkipaikalta ykköseksi.

Callela Kickoff oli viimeksi loistava johtavan rinnalta. Tämä tiedostaen hevosessa on loistopaikalta pelillistä ideaa. Kärkipaikan puolustaminen ei ole toki millään tavalla varmaa, mutta sitä Olli-Pekka Holopainen kuitenkin tiukasti yrittää. Callela Kickoff pystyy kärkipaikalta venymään ykköseksi, jos jatkaa samalla tasolla kuin mitä on tuoreimmissa kisoissa nähty.

Tästä kupongille