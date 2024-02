Hevosurheilun Toto75-ideavihje Seinäjoki: Varma alkuun ja loppuun

Ensimmäinen varma löytyy heti avauskohteesta. Vitoskaistalta kiihdyttävä Kukkarosuon Kurko on ollut viime voitoissaan erittäin vakuuttava. Loistavista asemista matkaan avaavaa oria suosii 2600 metrin juostava matka ja sen tulee olla lähellä voittoa. Vastassa on muutama hyväkuntoinen haastaja Dzingelin ja Leijan Liidon johdolla, mutta Kukkarosuon Kurko on näyttänyt riittävänsä näitäkin kovempia hevosia vastaan.

Toinen varma on päätöskohteen jättisuosikki Morison. Siru Juutisen suojatti kukisti viimeksi Jokimaalla kovalla suorituksella voitokkaan Vauhtiksen. Lähtö näyttää asetelmien ja vastuksen puolesta ruunalle tosi sopivalle. Selkeä varmavalinta.

Sen sijaan Hierro Boko varmistetaan kuudennessa kohteessa kahdella haastajalla: Mandela Zonilla ja Com Miltonilla.

Toinen kohde pyritään selvittämään kahdella merkillä. New Grove Xtacy ja Kiikku’s Nea ovat selkeästi lähdön parhaat hevoset, ja saivat myös rata-arvonnassa etua Knows Manaan ja Muskaan nähden.

