Hevosurheilun Toto75-ideavihje Tampere: Jackpotissa 70 000 euroa

Knows Best ja Hierro Boko ovat tuttu taistelupari. Vermossa selästä tilaa saanut Hierro Boko tuli ohitse, ja Knows Best sai maistaa omaa lääkettään, eli pätkännopeutta. Knows Best ei ollut väsynyt maalissa, ja myös sen ohjastaja Tommi Kylliäinen on revanssihengellä matkassa.

Hierro Boko teki rankan reissun Bergsåkerin raveihin viime lauantaina. Ykkössija keulasta oli upea, mutta kova kilpailutahti voi jollain tasolla vaikuttaa tässä kisassa, kun paikkakin on haastava. Juuri lähtöpaikan vuoksi Hierro Boko ei ole mielekäs kaveri lapulle, koska Knows Best pääsee suurella todennäköisyydellä etenemään kärkipaikalle saakka. Takapareista ohittaminen tulee olemaan Hierro Bokolle joka tapauksessa hankalaa.

Endless Story ja EL Indeed ovat iltapäivän toinen taistelupari. Endless Story valikoituu ideavihjeen varmaksi samoin perustein kuin Knows Best. Pahin vastustaja voi olla parempi, mutta ei välttämättä niin paljoa kuin mitä lähtöpaikat tekevät haittaa. Endless Story on sekin periaatteessa avoimen tason tamma, ja se pystyy hyödyntämään 20 metrin etumatkan. Santtu Raitala todennäköisesti ajaa päättäväisesti eteenpäin kohti kärkipaikkaa, jolloin EL Indeed on ohittamisen suhteen tiukilla. Mielenkiintoinen matsi on luvassa, ja sitä maustaa paalun nousevat nimet.

Tästä kupongille: