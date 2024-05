Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kouvola: Kohtaa sopivan porukan

Tuli-Leiskuva on kierroksen ideapitoinen varmavalinta. Tamma tuli viimeksi Teivossa mainiosti maaliin saakka ja otti ykköstilan. Se pystyy ravatessaan pudottamaan ennätystään, ja alustavana kakkossuosikkina Arto Hammarin suojattia kokeillaan tukipilarina.

Let's Get It Up on rivin toinen varmapoiminta. Christa Packalénin valmennettava tulee tauolta, mutta sen otteissa ei ole tauko ennenkään negatiivisesti näkynyt. Hyväluokkainen menijä on saanut yhden kovan ratahiitin alle, ja se kiertänee vastustajansa.

Riville haetaan arvoa rastimalla avauskohde leveästi. Igor Du Bas Bosqin Lappeen viime esitys on jäänyt monen pelaajan mieleen, sillä kovin epäonnistumisaltis tapaus on vedetty selväksi suosikiksi. Sen takia moni lähdön osallistuja on jäänyt aliarvostetuksi.

Kierroksen isoista suosikeista varmistetaan myös mainiovireinen Manta. Sitä voi harkita kapeisiin kuitteihin apuvarmaksi, mutta tässä systeemissä se varmistetaan, koska pelikannatus näyttää kiehuvan yli.

