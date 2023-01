Kavioliiga suuntaa Satakuntaan

Torstai on uusi 7 oikein -lehden ilmestymispäivä. Tänään ilmestyneessä lehdessä on käsiohjelmasivut, vihjeet ja tallikommentit kotimaan raveihin torstaista ensi viikon keskiviikkoon. Ruotsin pelikohteisiin on tarjolla ATG:n pelilistoja päivän pääpeliin torstaista maanantaihin.

7 oikein -raviviikko alkaa Kouvolan 11 lähdön Toto5-raveilla. Loppiaisena ravataan Jyväskylän Killerillä 10 totolähtöä.

Lauantaina Porissa ajetaan täysipainoiset Kavioliiga-ravit. Peliä vauhdittaa vajaan 60 000 euron Toto75-jackpot. Ruotsalaisvieras Selmer I.H. sai mailille takarivin lähtöpaikan, mutta on silti suosikki viemään 7000 euron ykkösrahat. Joulupäivänä Uumajassa tiukan vastuksen tarjonnut Hierro Boko hakee revanssia.

Sunnuntain Toto4-ravit ovat Kuopion Sorsasalossa iltapäivällä, ja maanantaina Seinäjoella ratkeaa historian toinen Euro Toto4 -rivi. Avausiltana Oulussa voitto-osuus nousi yli 18000 euroon.

Tiistain Toto5-ravit ovat Lappeenrannassa, ja 7 oikein -viikko päättyy Vermon Toto65-raveihin.

Muistathan, että näköislehti sisältyy 7 oikein -lehden tilaukseen ja on luettavissa printtilehden ilmestymispäivää edeltävänä iltana klo 19. Näköislehteen kirjaudutaan asiakasnumerolla. Salasanana toimii postinumero.

Näköislehteen lisätään lauantaiaamuna tallikommentteja lauantain 75-raveihin sekä alkuviikon raveihin.