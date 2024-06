Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Takarivistä alipelattu riskivarma

Heti alkuun on hyvä huomioida, että neljästä viime kisastaan Börjesin on kolmesti juossut Toto75-tasolla. Niissä lähdöissä vastus on ollut ihan toista luokkaa kuin nyt.

Ruunalla on nyt kolmannen kerra rata 11, joten sen suhteen mikään ei muut. Viimeksi viisivuotias kiersi johtavan rinnalle, sai selän eteensä ja koki häiriötä loppukaarteessa. Börjesin tuli muiden mukana hyvin maaliin, eikä suorituksessa ollut mitään moittimista.

Tänään samanlainen esitys riittää voittotaistoon kuin mitä hevoselta on viime starteissa totuttu näkemään. Pienet asiat ratkaisevat, pystyykö ruuna nousemaan voittoon saakka, mutta kyllä sillekin tapahtumalle pitää hyvä mahdollisuus antaa. Börjesin osaa voittaa, ja ruunalla on jopa noin 25 prosentin sauma kurkottaa sopivassa porukassa ykköseksi.

Aamusta pelikannatus oli kymmenen prosentin tietämissä, mutta sen on syystäkin pakko nousta selvästi iltaa kohden. Hevonen jäänee silti ainakin hieman alipelatuksi ideavarmaksi.