Jockas Rita jäi pois – Oulun Toto5-pelin luonne muuttui täysin

Jockas Rita on voittanut kaikki 15 kilpailuaan. Se jäi toisesta kohteesta aamulla pois, mikä tietää pelaajillle vaikeusasteen selkeää nousua. Jockas Ritaa pidettiin ennakkoon lähes varmana voittajana, mutta nyt kisa muuttui täysin avoimeksi.

Pelihevosista tauolta palaava Tähti Karo on kysymysmerkki, Tuomas Huttunen kommentoi hevosta ennen tietoa suursuosikin poisjäännistä:

"Tähti Karo palaa radoille varovaisin mielin. Testistartti on kyseessä. Joulun aikoihin tamma joutui tauolle, koska sille tuli jänteeseen sanomista. Sitä paranneltiin, ja Tähti Karo on tervehtynyt hyvin. Sitä on päästy treenaamaan, mutta Oulussa kilpailleilla hevosilla on etulyöntiasema. Mikäli tamma on tässä hyvä, eikä jalkaan tule takapakkia, sen pitäisi seuraavissa starteissa parantaa", Huttunen kommentoi.

Oulun ravien Toto5-peli käynnistyy kello 19.10

