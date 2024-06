Hevosurheilun Toto5-ideavihje Turku: Ykkösrata ja huippuvire siivittävät

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Jyväskylä

Lähtö 1

Ulla Gunnarsson: Patrikkilaine (10) tulee tauolta, joten katsotaan rauhassa kuinka toimii.

Lähtö 2

Emma Väre: The Wishmaster (6) on kiva varsa jonka piti aloittaa jo aiemmin mut kolhi itteensä. Kovimmillaan ajettu 20,5/2000. Kunhan vaan taipuu matkaan, niin en ylläty vaikka vähän pärjäisi.

Juha Puhtimåki: Lugauerin (10) kanssa kaikki on yhtä suurta kysymysmerkkiä. Varsinkin kuski! Tärkein tavoite on saada ehjä startti ja maalisuoralla vauhti kovimmillaan. Hevonen on riittävä ja tulee nousemaan sarjoissa, kunhan saadaan startteja alle, varusteet oikeaksi ja oikea mies rattaille.

Lähtö 4

Christa Packalen: Marier Milin (1) jalkoja huollettiin viime startin jälkeen. Treeneissä kaikki ollut normaalisti ja hyvältä paikalta en ylläty, vaikka menestyisi. Ei muutoksia varusteisiin.

Emma Väre: Cream Candy (2) oli viimeksi oikein hyvä, tsemppasi hienosti. Kotona kaikki normaalisti ja odotan hyvää suoritusta tänäänkin.

Lähtö 6

Christa Packalen: One Night Only (7) on ollut meillä jo jonkin aikaa mutta on ollut mutkia matkassa. Nyt on päästy treenaamaan hyvin ja viime viikolla ajetussa hiitissä oli positiivinen. Paikka on vähän kehno ja tämä startti kertoo meillekin paljon lisää hevosesta.

Lähtö 8

Christa Packalen: Readly Eagle (8) on ollut meillä jo useamman kuukauden ja on totutettu rauhassa meidän systeemeihin. Kyseessä on kovaluokkainen hevonen, jolla on omat probleemansa. Yksi kovempi ratahiitti alla ja oli siinä ok. Mielenkiintoista nähdä mitä tekee, mutta fiilikset on kyllä hyvät tästä.

Lähtö 9

Kaisa Toivonen: Callela Blackbelt (3) on parantanut viime aikoina selvästi. Vermossa se meni kovan ajan ja oli kuskin mukaan koko matkan hyvän tuntuinen. Kotona kaikki on ollut normaalisti. Tehtävä ei näytä ihan yhtä kovalta kuin viimeksi, onnistuessaan ruunan pitäisi olla tototaistossa. Viimeksi ajettiin ilman takakenkiä, nyt balanssi on vielä auki.

Lähtö 10

Jyrki Korhonen: Hetvin Kingi (10) lähti viimeksi varmasti ravia kaikilla kolmella kerralla, mutta kuski nukahti ekassa kurvissa, piti nostaman toiselle ennen kaverin ilmestymistä rinnalle. Sitten tuli selkä vastaan, ulkoa painetta ja kun sisärata oli tosi pehmeä takasuoran alussa niin ei kestänyt ravilla. Kingi on syönnillään jos kuski nyt onnistuisi.

Jyväskylä

Lähtö 2

Martti Uusi-Ranta: Cameron Wake (11), Weikko hienosti treenannut

Lähtö 4

Antti Veteläinen: Higher Knowing (4) palaa pieneltä tauolta. Haluttiin antaa vain lisää treeniä ja hevonen tuntuu valmiimmalta. Hankala verrata vastustajiin, mutta pitäisi parantaa koelähtöajasta. Kaikki kengät pois.

Lähtö 6

Kalle Oittinen: Vapralle (15) tuli alkuvuodesta Vermon lähdön jälkeen jalkaan murheita, joten ei pidetty kiirettä vaan annettiin hevoselle aikaa parantua rauhassa. Kokeillaan nyt vaihteeksi kilvanajoa kotoa käsin. Hevosta on valmennettu tauon aikana tarkoituksella todella kevyesti. Kahdesti on käyty ajamassa 1.37 2100 metriä läpi, niissä hevonen on esiintynyt positiivisesti, ollut terveen ja menohaluisen tuntuinen. Toki lopullinen kunto mitataan sitten kun mennään kymmenen sekuntia kovempaa niinkuin tässäkin lähdössä joutuu menemään, jos aikoo haaveilla pärjäämisestä. Aloitellaan kilpailukautta tässä kotiradalla ja katsotaan miten hevonen lähtee starttien myötä parantamaan.

Lähtö 7

Antti Veteläinen: Villiheila (6) teki viime kerralla rehdin juoksun johtavan rinnalta ja meni uuden ennätyksen. Lähtee hyvin matkaan ja saa juoksun lähellä kärkeä. Kengät jalassa ja ei muutoksia varusteisiin.

Lähtö 9

Veera Mäkinen: Fillibabba Ladayltra (2) kaikki kengät pois.

Elina Oksanen: Boss Birdlandin (8) talvi ei mennyt niin kuin suunniteltiin. Jalkaan tuli vähän kolhua ja sitä paranneltiin. Nyt kun radat on kuivunut niin koitetaan taas startata. Kotona ajettu jokunen veto, mutta vaatii starttia alle.