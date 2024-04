Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lappeenranta: Kilpailee elämänsä kunnossa

Ville Tonttilan tällä kertaa ohjastama Adven Ture on tehnyt kaksi oikeinkin positiivista suoritusta peräjälkeen. Toissa kerralla Lahdessa se meni hylkäykseen, mutta esityksessä oli jo paljon hyvää. Viimeksi Vermossa 11-vuotias oli keulasta todella hyvä kakkonen. Se ei saa nyt jenkkikärryjä peräänsä viime kerran tavoin, mutta ei se ratkaiseva asia ole. Jos Adven Ture pitää lähellekään tasonsa, voi se iskeä kultakantaan.

Ideana on myös pelata neloskohde leveästi, sillä suosikki Jetman Luxin pelikannatus on kiehahtanut pahasti yli. Avauskohde on montéa. Moni pelaa sen leveästi, mutta ideasysteemissä lähtö pyritään selvittämään kahdella hyvävireisellä osallistujalla.

Tästä kupongille