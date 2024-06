Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Oikeat kyvyt näkyviin

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 7

Tuomo Ojanperä: Mystery For Ever (7) oli hyvä pitkältä tauolta, eikä startin jälkeenkään ole tullut mitään negatiivista. Parantaa varmasti starttien myötä, mutta tarkoitus on vielä ottaa alku rauhallisesti ja koittaa sitten lopussa.

Risto Kuusisto: Iago Vicille (8) tehtiin kurkkuoperaatio, missä kitalaen läppä kiinnitettiin langoilla. Harjoitukset ovat menneet hyvin, mutta operaation hyödyt mitataan vasta kilpailuissa. Ensimmäiset startit ajetaan hyvin säästeliäästi ja pyritään rakentamaan ruunan uskoa kurkun toimintaan.

Lähtö 8

Emma Väre: Stonecapes Victor (11) pullasi viimeksi matkalla ihan liikaa mikä vähän näkyi lopussa, muuten plusmerkkinen esitys. Nyt tukitaan korvia vähän enemmän, jos malttaiso matkalla paremmin, kunto edelleen kohdillaan.

Lähtö 10

Tuomo Ojanperä: Calla Corona Photo (1) on jännittänyt kilpailemista kuljetuksesta alkaen, eikä ole pystynyt suorittamaan odotetusti. Asioita on harjoiteltu eri tavalla ja toivottavasti nyt sujuisi paremmin. Hyvä suorittaminen olisi nyt tärkeämpää kuin hyvä sijoitus.

Emma Väre: The Wishmasterille (5) oli volttaaminen viimeksi todella työlästä, nytkään ei ole optimipaikka mutta plussaa että saa pyöriä toisen perässä. Laukka tuli kun hetkellisesti heitti vaihteen vapaalle, tuli kuitenkin hyvin maaliin ja Teivossa paremmat kurvit tälle mikä plus.