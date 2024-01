Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Riviään parempi

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Markku Pasanen: Greis Josefin (8) sairasti kovasti. Viime startti oli Ollilta (Koivunen) hieno, teki itse ajosuunnitelman.

Lähtö 6

Christa Packalén: Second Act (5) tuli meille jo viime kesänä, mutta sairastui pahasti, ja sen takia starttiin tulo on venähtänyt. Nyt on päästy hyvin ajamaan, ja kun kyseessä on kuuman sorttinen tamma niin ei ole kun yksi kova ratahiitti alla ja oli siinä ok. Treenissä hyvän tuntuinen.

Lähtö 7

Christa Packalén: Thai Greenwich (4) jäi viimeksi pussiin ja paljon jäi voimia käyttämättä. Treeneissä kaikki normaalisti ja jos juoksu onnistuu niin pystyy menestymään.

Kiikku's Trooper (8) on ottanut nyt erikoisia laukkoja. Treenaa normaalin tuntuisesti, mutta huonolta paikalta pyritään ajamaan ehjä juoksu. Normaalina pystyy pärjäämään, mutta ilmassa on kysymysmerkkejä.